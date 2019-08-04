В Сети возмутились обещанием блогера наказывать детей силовиков

Интернет-пользователи возмутились постом в социальной сети, автор которого в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа предложил наказывать детей силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий.

Речь идет о публикации пользователя Макса Стеклова в Twitter. «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы», – написал он.

В публикации Стеклова упоминается снафф-видео – ролик, в котором показано настоящее убийство без использования спецэффектов. Диски с таким видео, считает он, силовики должны получать по почте.

Другие интернет-пользователи в комментариях расценили пост как угрозу, осудили Стеклова и призвали привлечь к этой публикации внимание Следственного комитета России.

«Угроза жизни и здоровья ребенку», – подчеркнула Зоя Смирнова.

«О, как приятно, сидя в уютной маминой квартирке, прикрывшись анонимайзером, влажно мечтать – как мог бы мстить недругам... Да, инфантильный вы наш? Но реальная жизнь – очень сложна и опасна», – ответил Стеклову пользователь @tamerlanchik75. Он напомнил также, что в жизни нельзя «сохраниться», как в компьютерной игре.

«Следственный комитет, ваш клиент», – написал @KoWMaPuK.

«На статью вы уже наговорили. Можете не тереть твит. Вот вам на память», – написал DnaKosta, приложив к публикации скриншот поста Стеклова, а также добавив ретвит профилю СКР в Twitter.

«Еще один «а нас за що», – отметила пользователь с ником Россиянка.

«Нужно же быть моральным уродом, чтобы угрожать детям», – подчеркнул Александр.

«Древнеукровский стиль. Так же на Майдане против «Беркута» работали. Пятая колонна проникла всюду», – отметил пользователь vab6.

«Макс, вы понимаете, что вы призываете похищать и убивать детей сотрудников полиции? Вы понимаете, что ваши призывы противозаконны?» – задалась вопросом Наталья Куликова.

«Следственный комитет, прошу обратить внимание на этого гражданина и на его призыв похищать детей сотрудников МВД, ОМОНа и Росгвардии», – пишет @BaNHePomexa.

Также на публикацию Стеклова обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян.

«Для того чтобы в стране случилась революция, силовики должны массово переходить на сторону протеста. И больше никак. Революция – это когда дочь члена совета министерства внутренних дел руководит убийством Александра Второго. А когда какой-то Максим Светлов призывает убивать детей сотрудников Росгвардии – это наоборот. Очень удивлюсь, если чувак не присядет лет на несколько. А силовики будут с еще большим искренним рвением мочить в сортирах, как и было им рекомендовано годы назад», – написала она.

К дискуссии на тему угроз в адрес силовиков присоединилась и писатель, советник главы Подмосковья Марина Юденич.

«Один такой анонимный ТГ-канал решил заняться опознанием силовиков по фото с протестных акций. И называть их имена, фамилии, давать ссылки на социальные сети (а там – понятно: дом, близкие, места отдыха). Тогда другой анонимный ТГ-канал решил заняться опознанием автора первого ТГ-канала. И опознал в два клика мышкой. И назвал имя, фамилию, адрес и что-то еще.

Тогда сторонники первого ТГ-канала стали писать гневные тексты и требовать, чтобы авторов второго ТГ-канала немедленно привлекли к ответственности. И писать заявления в полицию. Такой вот случился пердимонокль», – написала она.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев тоже обратил внимание на публикацию Стеклова.

«Как однако все интересно у этих ребят устроено. Вот от блогера Стеклова «приличные люди» сразу же открестились – это не наш, мы не такие. Да он же на ваши митинги ходит. И ленту его гляньте. Как не ваш? Типичный же», – подчеркнул Медведев.

«Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? На самом деле все ваше. И газеты, где радостно рапортуют о ходе деанономизации. И радиостанции, где сладострастно обсуждают грядущие люстрации. И дети, которые кричат «мусора позор России», тоже ваши. Это вы их плохому учите», – отметил журналист.

«Но как только встает вопрос о возможной ответственности за эти выходки, то сразу все начинает происходить, как в старом анекдоте: «Папа, я в мерседес врезался» – «Зачем ты звонишь мне, чужой незнакомый мальчик, откуда у тебя вообще мой номер?» – заключил Медведев.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.