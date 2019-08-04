На призывавшего к расправе над детьми силовиков блогера завели уголовное дело

В отношении блогера, ведущего страницу в Twitter под псевдонимом «Макс Стеклов», возбуждено уголовное дело после угроз в адрес детей правоохранителей, занимающихся охраной общественного порядка во время несанкционированных акций в Москве.

Уголовное дело в отношении уроженца Подольска Московской области 1989 года рождения возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), говорится в постановлении, скриншот которого опубликовал в своем Telegram журналист Олег Лурье.

В документе сказано, что блогер, «имея умысел на осуществление экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, обращаясь к широкому кругу лиц и осознавая преступный характер своих действий, (…) призывал пользователей – широкий круг лиц указанной социальной сети (Twitter – прим. ВЗГЛЯД), применять насилие в отношении близких родственников сотрудников правоохранительных органов, а именно: высказывая свою позицию, он призывал к похищению детей исключительно сотрудников правоохранительных органов с последующей расправой над ними, тем самым возбуждал вражду и ненависть ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей».

В документе указано, где в момент публикации поста находился Стеклов: «…находясь вблизи станции Московского метрополитена «Улица 1905», 31.01.2019 примерно в период с 10.00 до 11.00».

Подчеркивается также, что гражданин 1989 года рождения является единственным пользователем сетевого псевдонима «@Макс_Стеклов».

Напомним, Стеклов в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 июля призвал наказывать детей силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы», – написал он. В посте блогера упоминается снафф-видео – ролик, в котором показано настоящее убийство без использования спецэффектов. По его мнению, диски с таким видео должны получать силовики по почте.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили Стеклова и призвали привлечь к этой публикации внимание Следственного комитета России.

Между тем, как выяснил RT, «Стеклов – тот самый человек, который представлялся журналистом, сотрудничающим со СМИ Ходорковского». «Некоторое время назад на несанкционированном митинге на Трубной он объявил минуту молчания в память об «убитых Россией», а потом давал об этом интервью на «Дожде», – сообщает Telegram-канал телеканала.