Глава СПЧ раскритиковал протестных агитаторов в Москве

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто призывал людей приходить на несанкционированный митинг в центре Москвы.

«Мне кажется, что те, кто звал на этот несанкционированный митинг, они просто не понимают своей политической ответственности», – передает его слова РАПСИ.

Федотов отметил, что «если бороться за свои права в соответствии с законом, то можно многого добиться, а если действовать поперек закона, то ничего, кроме беззакония, не получится».

Он также указал, что правозащитники собираются разобраться в ситуации с задержанием члена органа Игоря Каляпина, который несколько часов провел в автозаке.

«Мы разберемся в этой ситуации. Но судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется», – сказал Федотов.

Он отметил, что наблюдение за ходом этой несогласованной акции было личной инициативой Каляпина, а не СПЧ.

«Когда Совет организовывает наблюдение на таких мероприятиях, то никаких проблем у его членов не бывает», – заключил Федотов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки.

Политолог Алексей Мартынов заявил, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.