Политолог назвал трусами вышедших на незаконный митинг в Москве

«Судя по тому, что мы вчера наблюдали во время незаконных акций, у организаторов была лишь одна цель – устроить максимальное число столкновений с полицией и максимальное число провокаций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя прошедший накануне несанкционированный митинг в центре Москвы.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, мэр столицы Сергей Собянин был прав, говорил о том, что организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки.

«И после того, как СК сообщил, что ФБК Алексея Навального отмывал миллиард рублей – понятно, что ему нужно было с одной стороны показать, что он не единственный оппозиционер; а с другой стороны – отчитаться перед старшими товарищами на предмет того, куда уходят средства. Потому все это было специально организовано для того, чтобы прикрыть тех, кто разворовывал деньги ФБК», – считает Данилин.

При этом саму акцию эксперт оценил «на троечку, потому что к вечеру там никого не осталось».

«Прискорбно, что люди, которые вчера вышли на улицу, делали вид, будто бы это не связано с политикой. Но это лицемерие в квадрате, потому что они выходили за политику. Потому я считаю, что это было шествие трусов – людей, которые боятся продемонстрировать свою политическую составляющую, но при этом хотят как можно больше нагадить стране», – резюмировал Данилин.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные оппозиционеры устраивают в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам.

Власти заранее оповещали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки. «Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», – пояснил он.

В свою очередь председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто призывал людей приходить на несанкционированный митинг в центре Москвы.