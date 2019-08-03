Политолог: Дело об отмывании миллиарда рублей в ФБК раскрывает финансовую сеть несистемной оппозиции

«Это хорошая работа следователей», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, которое ранее в субботу возбудил Следственный комитет России.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев был сильно удивлен столь огромной сумме, которую могли отмыть сотрудники созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По его словам, это может означать раскрытие финансовой сети несистемной оппозиции. «Нужно внимательно изучать фактуру. Если эти ребята присвоили деньги, которые им присылали сторонники, которые искренне верили им, то нужно дождаться, что теперь они скажут о ФБК», – сказал Гусев.

Он также отметил профессиональную работу силовых структур. По его словам, в современном цифровом обществе «любая копеечка на счету». «Это хорошая работа следователей», – считает эксперт.

Гусев уверен, что нарушители закона будут наказаны. «За отмывание денег предусмотрена ответственность», – отметил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией в размере 1 млрд рублей. Дело открыто по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР называет эти деньги приобретенными преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали.