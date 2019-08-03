Против ФБК возбуждено дело об отмывании 1 млрд рублей

Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ)», – приводятся ее слова в сообщении на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», – сообщили в Следственном комитете.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», – добавила Петренко.

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Между тем СМИ выяснили, что как формируется массовка для несанкционированной акции в Москве.