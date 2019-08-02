СМИ выяснили, как формируется массовка для несанкционированной акции в Москве

Российские СМИ провели исследование, по результатам которого выделили основные способы формирования массовки для несанкционированной акции в Москве.

Так, по информации Ruposters, подтасовки присутствуют уже на стадии сборов на незаконную акцию в Facebook. В группах, которые посвящены предстоящему мероприятию, обнаружены явные признаки накрутки численности купленными ботами. По оценке издания, более трети всех аккаунтов, подписавшихся на обновления в Facebook, не имеют никакой информации на личных страничках, что позволяло бы сделать выводы о реальном существовании человека. Таким образом, как минимум треть «участников акции 3 августа» являются ботами.

Более того, боты приглашают друг друга посетить мероприятие, чем искусственно увеличивается число приглашенных на акцию.

Этот способ призван показать мнимую многочисленность акции, чтобы зарядить потенциальных сторонников позитивными эмоциями и продемонстрировать им, что «тысячи людей», таких же как они, не боятся идти на прямое нарушение законодательства, отмечает издание.

В интернете существует множество компаний, которые предоставляют услуги накрутки численности мероприятия. Причем покупатель выбирает такие параметры, как национальность, уровень заполненности профиля, которая бы имитировала профиль живого человека и другие. Так, на одном из сайтов боты с русскими ФИО обойдутся заказчику от 17 центов до 1 доллара. Есть варианты и подешевле. Например, стоимость вступившего в группу ивента на Facebook не превысит 2-3 рублей.

Кроме того, и в этот раз на несанкционированной акции в Москве ожидается участие людей из других городов и даже стран. Формальный повод для выхода на улицу, а именно отказ в регистрации некоторых кандидатов на выборах в Мосгордуму, их не касается – эти люди не смогли бы проголосовать, не будучи зарегистрированными в столице.

Напомним, в двух предыдущих незаконных акциях в Москве принимали участие люди, которые не проживают в столице. Так, больше половины задержанных 27 июля оказались не москвичами, а 14 июля на мероприятии заметили приезжих с Украины.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в этой связи заметил, что на Украине гражданина другой страны, который принимает участие в несогласованной политической акции, уже экстрадировали бы, внеся его данные в базу сайта «Миротворец» и возбудив против него уголовное дело.

«Количество людей, которым этот митинг интересен, сильно преувеличено, т.к. цифры искусственно подняты IT-командой организаторов. Учитывая протяженность заявленной территории «гуляний», численность вышедших на несанкционированную акцию можно будет всегда завысить, прибавив к ним обычных людей, оказавшихся на Бульварном кольце Москвы днем 3 августа», – делает вывод издание.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

Задержаны пять человек, но Следственный комитет анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.