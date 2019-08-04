В Москве задержан блогер, призывавший к расправе над детьми силовиков

Блогер Макс Стеклов, призывавший к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Личность скрывавшегося под сетевым псевдонимом мужчины установлена – это 30-летний житель Подмосковья Владислав Синица.

В сообщении на сайте СКР говорится, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

Личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов», была установлена в кратчайшие срока, отметила Петренко. «Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», – сообщила официальный представитель СКР.

В ведомстве подчеркнули, что преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

С обвиняемым проводятся следственные действия, добавила Петренко. В доме блогера провели обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе персональный компьютер и мобильные телефоны.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.

«В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности», – сообщила Петренко.

«Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства», – подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, Синица (он же Стеклов) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Блогер также пофантазировал на тему того, что записи убийств – так называемые снафф-видео – должны получать силовики по почте.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело.