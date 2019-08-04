В Москве задержан блогер, призывавший к расправе над детьми силовиков

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4 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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«Охотник» станет напарником Су-57

О новом беспилотнике мало что известно – нет даже его свежих изображенийФото: instagram.com/fighter_bomber_
Новейшая разработка российского ВПК, тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершил первый полет. Созданный АО «Компания «Сухой» БПЛА поражает своими размерами и потенциальными возможностями. Какие задачи будут поставлены перед «Охотником» и как его разработка связана с российским истребителем пятого поколения Су-57?  Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Дети, которые кричат «мусора позор России», тоже ваши

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              В Москве задержан блогер, призывавший к расправе над детьми силовиков

                 4 августа 2019, 17:59
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Блогер Макс Стеклов, призывавший к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Личность скрывавшегося под сетевым псевдонимом мужчины установлена – это 30-летний житель Подмосковья Владислав Синица.

              В сообщении на сайте СКР говорится, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

              Личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов», была установлена в кратчайшие срока, отметила Петренко. «Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», – сообщила официальный представитель СКР.

              В ведомстве подчеркнули, что преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

              С обвиняемым проводятся следственные действия, добавила Петренко. В доме блогера провели обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе персональный компьютер и мобильные телефоны.

              Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.

              «В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности», – сообщила Петренко.

              «Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства», – подчеркнули в Следственном комитете.

              Напомним, Синица (он же Стеклов) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Блогер также пофантазировал на тему того, что записи убийств – так называемые снафф-видео – должны получать силовики по почте.

              Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

              В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело.


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