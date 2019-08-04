В ОП назвали дикостью призыв к насилию над детьми силовиков

Призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов звучит дико и нецивилизованно, заявила глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Это не морально и не этично, а если [участники незаконных протестов] себя считают поборниками свободы слова и за права человека, это вообще нарушение!» – сказала Сутормина РИА «Новости».

По ее словам, подобные призывы крайне опасны, они попадают под понятие «экстремизм». В правовом государстве, коим является Россия, все вопросы должны решаться в правовом поле, подчеркнула представитель Общественной палаты.

Кроме того, по ее словам, подобное заявление является разжиганием розни. «Дети вообще ни при чем!» – подчеркнула она, напомнив, что правоохранительные органы выполняли свои обязанности.

«Митинги были несанкционированные, и мы видели, что нападали на полицейских, использовались [против полиции] куски асфальта, урны железные, баллончики слезоточивые распыляли», – подчеркнула член ОП.

Напомним, блогер Макс Стеклов (настоящее имя – Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.