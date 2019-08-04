В Сети возмутились постом в Twitter, автор которого в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа предложил наказывать детей силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Речь идет о публикации (сейчас удалена) пользователя Макс Стеклов. «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы», – написал он.

Как однако всё интересно у этих ребят устроено.

Вот от блогера Стеклова «приличные люди» сразу же открестились – это не наш, мы не такие.

Да он же на ваши митинги ходит. И ленту его гляньте. Как не ваш? Типичный же.

Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда?

На самом деле всё ваше. И газеты, где радостно рапортуют о ходе деанономизации. И радиостанции, где сладострастно обсуждают грядущие люстрации. И дети, которые кричат «мусора позор России», тоже ваши. Это вы их плохому учите.

Но как только встает вопрос о возможной ответственности за эти выходки, то сразу все начинает происходить, как в старом анекдоте:

– Папа, я в мерседес врезался.

– Зачем ты звонишь мне, чужой незнакомый мальчик, откуда у тебя вообще мой номер?

Источник: Блог Андрея Медведева