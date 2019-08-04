Политолог: Давление оппозиционеров на детей – это запредельный терроризм

«Сейчас ничего не стоит вычислить анонимного пользователя, который пишет с территории России. Тем более этот персонаж не особо берег свою анонимность. Но в любом случае правоохранители молодцы, сработали четко и оперативно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя задержание в Москве блогера, призвавшего к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Мы видим факт радикализации этих товарищей и превращение их в очень опасную змею, которой место в террариуме, а не в общественном пространстве Москвы», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«И на фоне всех этих историй про отмывание денег у нас в стране создана и действует некая организация, обладающая громадными финансовыми ресурсами и не видящая никаких моральных преград для того, чтобы добиваться своих целей как в информационном плане, так и в плане откровенного криминала. Причем давление на детей – это какой-то запредельный терроризм», – подчеркнул эксперт.

По его словам, в таких случаях надо действовать «максимально быстро и максимально жестко по максимально широкому кругу лиц, которые хоть как-то были вовлечены в это дело».

«Причем заметьте, представители радикальной оппозиции не гнушаются использовать детей в своих интересах. У них абсолютно наплевательское отношение к детям. Мы в последнее время видим много фотографий, где видно, как люди зачем-то берут с собой на митинги детей, чтобы потом делать что им вздумается, прикрываясь детьми. Это позор, так делают только мерзавцы и подлецы», – заключил Данилин.

Напомним, блогер Макс Стеклов (настоящее имя – Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.

По мнению адвоката Шота Горгадзе, призывы убивать детей не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». После этого недовольные оппозиционеры устроили в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам.

Власти заранее оповещали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно полторы тысячи человек.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки. «Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», – пояснил он.

В свою очередь председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто призывал людей приходить на несанкционированный митинг в центре Москвы.