Либералы плюс националисты равно новый интернационал

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Украинская армия маскируется под сборище пьяниц и уголовников

Состояние вооруженных сил Украины далеко не так плачевно, как может показатьсяФото: Gleb Garanich/Reuters
В украинской армии процветает «криминальное паханство», потому что туда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». С таким заявлением выступил один из украинских политиков со ссылкой на документ генштаба страны. Однако при более глубоком изучении ситуации легко заметить, что украинская армия существенно изменила свой облик за последнее время. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...

Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
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          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
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          • Да

          • Нет

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              Либералы плюс националисты равно новый интернационал

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 1 августа 2019, 12:02

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              Вовсе не новая Россия и ее власти являются наследниками советской системы, как в этом и сами уверены, и пытаются убедить окружающих господа российские либералы. Иногда к этому определению прибавляют словосочетание «так называемые», что я нахожу абсолютно справедливым.

              Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – нашими дорогими свободомыслящими соотечественниками – сразу по множеству параметров. Все я описать не берусь, но некоторые представлю вашему вниманию. Впрочем, они не одни в компании преемников. С ними, как и в том, прежнем, Союзе, соседствуют и находятся в постоянном творческом контакте представители бывших советских республик. И не все скопом, а самая активная и идеологически непримиримая часть, а именно: господа националисты.

              Парадоксальным образом этот странный и с виду необъяснимый симбиоз образует собой новый Интернационал, пятый по счету. Несмотря на то, что этот термин обычно используется для обозначения леворадикалов, для нашей разношерстной компании он тоже вполне подходит. Вспомним Грузию Михаила Саакашвили, которую любимцу Вашингтона и Брюсселя удалось превратить в самое людоедское полицейское государство на постсоветском пространстве.

              Признаков того, что в Грузии происходит что-то неладное, было хоть отбавляй, но наше либеральное сообщество в упор не желало видеть происходящее. Видные деятели освободительного движения России регулярно приезжали в маленькую кавказскую страну, чтобы потом рассказать незадачливым российским гражданам, что у Грузии все получилось.

              В их представлении Саакашвили являл собой образцовый пример реформатора и демократа. Он неустанно обличал тоталитарный российский режим, переводил экономику на беспощадные либертарианские рельсы и вел свою страну куда-то в направлении ЕС и НАТО. Собственно, это и есть общая идеологическая платформа националистов из постсоветских республик и наших либеральных соотечественников.

              Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

              Что на самом деле происходит в грузинских тюрьмах, почему Вано Мерабишвили разгоняет демонстрации протеста так, что гибнут люди, куда бесследно исчезают политические оппоненты Саакашвили, в какой нищете прозябает население страны, все это демократически мыслящих россиян не слишком интересовало. Важно было только одно – молодой грузинский лидер блистательно демонстрирует, как надо отстраиваться от темной, отсталой России, чтобы привести свой народ в лоно подлинно демократической западной цивилизации.

              Примерно так же сейчас складываются отношения нашего либерального сообщества с украинской властью, хотя здесь объятия менее горячие и произошло расслоение на совсем буйных, типа Аркадия Бабченко и Айдара Муждабаева, с одной стороны, и относительно умеренной части либерального лагеря, которую в целом устраивает украинский курс на евроинтеграцию.

              Но некоторые моменты все-таки заставляют слегка морщиться – прославление Бандеры и нацистские банды, орудующие в Киеве и Мариуполе, невозможно не заметить. Но, кстати, не замечают. А уж о таких мелочах, как убийство инакомыслящих и забитые ими тюрьмы, вообще никто не вспоминает.

              СССР-2 заботится лишь о генеральной линии, которая должна быть последовательно антироссийской и прозападной. Этого хватает для того, чтобы симбиоз якобы демократов и вполне себе подлинных националистов жил долгой и счастливой жизнью, мечтая о скорой погибели России. И стилистика поведения, и образ мыслей у ребят, объединенных в одну команду, совершенно советские. Они не замечают реальности или, замечая, не придают ей значения, поскольку живут мобилизующими идеологемами.

              Ну какой Саакашвили демократ, как и Порошенко! Но их можно и нужно называть демократами, поскольку рано или поздно они окажутся в демократическом стане, поскольку выбрали верное направление движения. Здесь много лжи и лукавства, как и в СССР, отрицания и замалчивания очевидных вещей. Но таков язык идеологии и пропаганды – он маркирует реальность ложными эмблемами, исходя из идеологической целесообразности.

              Запад всецело поддерживает усилия этой команды, привечая активистов. Их принимают в высоких кабинетах, выделяют гранты, прислушиваются. Чудаки верят, что за этими, принадлежащими ушедшей эпохе людьми, будущее. Однако и в России, и в других республиках-наследниках СССР, они уже давно растеряли свои позиции и влияние.

              Канувшая в прошлое страна на самом деле тянет их за собой, поскольку они плоть от плоти и кровь от крови советской действительности. Они привыкли открещиваться от родства, но оно проявляется в том, что на затянувшихся собственных похоронах они все явственней обращаются в живых мертвецов.


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