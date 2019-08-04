Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок

Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Гончаров считает, что блогера Макса Стеклова, выступившего с таким призывом в Twitter, нужно судить, крайней мере, по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Ветеран «Альфы» отметил, что люди, недовольные властью, есть в любой стране. «А есть те, у которых много наглости и совершенно отсутствует умственное развитие. Это как раз те, кто призывает убивать детей силовиков, которые пытаются удерживать эту толпу недовольных и действуют совершенно в рамках закона», – приводит его слова портал «Антимайдан».

Кроме того, серьезные претензии нужно предъявить организаторам таких несанкционированных акций, подобных той, что прошла в субботу, отметил ветеран «Альфы».

«По всей видимости, это, мягко говоря, противостояние, эти призывы к определенным действиям, которые вызывают столкновения между теми, кто защищает общественный порядок, и демонстрантами, провоцируются так называемыми оппозиционерами», – указал Гончаров.

Напомним, блогер Макс Стеклов (настоящее имя – Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.