Названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы

Несогласованные акции протеста в Москве 27 июля и 3 августа привели к убыткам предприятий торговли и услуг более чем на 106,2 млн рублей, сообщил источник в столичной мэрии.

Во время двух акций в центре Москвы приостанавливали работу предприятия торговли, общественного питания, были демонтированы часть летних кафе, рассказал источник ТАСС.

«В результате общественных беспорядков был нанесен ущерб собственности города и предпринимателей. <...> Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», – сказал он.

Собеседник агентства также пожаловался на снижение привлекательности центра города для москвичей и туристов и негативное влияние на имидж Москвы. По его словам, это может привести к сокращению доходов бюджетной системы от туризма и городских фестивалей.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.