Названо число арестованных за несанкционированные акции в Москве

За несанкционированные акции в Москве суды арестовали 89 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Всего за период с 29 июля по 9 августа в Московские суды поступили 1 199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля. Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 аресты, 6 – обязательные работы, 704 – штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там отметили, что по событиям 3 августа в суды поступило 716 дел. «Из них уже рассмотрено и назначены след наказания: 24 – аресты, 176 – штрафы, 2 – обязательные работы», – сказали в Мосгорсуде. Там отметили, что небольшая часть дел возвращена, по остальным назначены слушания на август в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы.

Митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.