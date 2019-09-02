В деле о беспорядках 27 июля в Москве появился новый фигурант

Полицейские задержали в Москве Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции протеста 27 июля и обвиненного в нападении на сотрудника полиции, сообщили в правоохранительных органах.

«Он был задержан в понедельник утром и доставлен в отдел полиции. Пресненского района. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия к представителю власти»)», – сообщил источник ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что Чирцов был задержан в Минске местной милицией, белорусские власти обязали его покинуть страну, после чего он вернулся в Москву, где и был задержан.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Напомним, 26 августа Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данила Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.