Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Беглеца на 20 тыс. рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данила Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.

«Суд признал Беглеца виновным в административном правонарушении по ч. 6 ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», – сказали в суде, передает ТАСС.

Уголовное дело Беглеца суд начнет рассматривать по существу 3 сентября. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.