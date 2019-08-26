Участник несанкционированной акции в Москве Беглец признал вину

Обвиняемый в применении насилия в отношении бойца Росгвардии на акции 27 июля Данил Беглец признал вину и решил просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке, сообщила жена Беглеца Диана со ссылкой на адвоката Станислава Рыбчинского.

По версии следствия, Беглец на акции толкнул бойца Росгвардии. При этом ранее Беглец настаивал, что не участвовал в акции, пишет «Медиазона».

Сначала Беглецу предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), но позже дело переквалифицировали. Теперь Беглецу грозит не до восьми лет колонии, а до пяти. Если дело рассмотрят в особом порядке, то Беглецу назначат срок не выше двух третей от максимального.

В понедельник, 26 августа, состоится предварительное заседание по делу Беглеца. Пристав Тверского суда Москвы отказался пускать прессу и родственников молодого человека на этаж, где пройдет заседание.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.