Суд вынес приговор напавшему на омоновца на акции 27 июля Кириллу Жукову

Тверской районный суд приговорил к трем годам заключения Кирилла Жукова, признанного виновным в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

«Признать подсудимого Кирилла Жукова виновным по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласила приговор судья Мария Сизинцева, передает ТАСС.

Напомним, 3 сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.