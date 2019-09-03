Фигуранта дела о беспорядках в Москве перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест находившегося в СИЗО Егора Жукова, который является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве. С него сняли обвинения по старому уголовному делу, однако предъявили обвинения по другой статье.

«В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест», – говорится в сообщении на сайте СК России.

Однако, отметили в ведомстве, был установлен другой эпизод преступной деятельности Жукова. Во вторник ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Следствие выяснило, что в 2017 году Жуков разместил на своем канале на YouTube видеозаписи, которые содержат публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды. В том числе он призывал к насильственному изменению конституционного строя, мятежам и воспрепятствованию законной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет попросил перевести под домашний арест двоих фигурантов дела о массовых беспорядках на акции 27 июля – студента ВШЭ Егора Жукова и активиста Сергея Фомина.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

По уголовному делу арестованы 13 человек.