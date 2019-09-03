СК попросил отправить двоих фигурантов дела о беспорядках в Москве под домашний арест

Следственный комитет попросил перевести под домашний арест двоих фигурантов дела о массовых беспорядках на акции 27 июля – студента ВШЭ Егора Жукова и активиста Сергея Фомина.

Следствие приняло такое решение, «учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении», сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Жуков и Фомин находятся под арестом в СИЗО. Им предъявлены обвинения в массовых беспорядках.

Ранее СК также прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.