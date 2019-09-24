Росгвардейцы спасли женщину во время пожара

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли 81-летнюю женщину, в квартире которой начался пожар.

Находясь на маршруте патрулирования в Туле, росгвардейцы получили информацию, что в квартире многоэтажного дома в одном из районов города пожилая женщина просит о помощи, сообщается на сайте ведомства.

Прибыв к указанной квартире, правоохранители увидели дым, просачивающийся через щель в запертой двери.

Сотрудники Росгвардии вскрыли дверь и обнаружили на полу женщину, которая уже не могла передвигаться самостоятельно. Они вынесли пострадавшую из горящего помещения и оказали ей необходимую помощь до приезда медиков.

Впоследствии 81-летняя женщина была передана прибывшим на место врачам скорой помощи.

Ранее Росгвардейцы эвакуировали 16 человек во время пожара в жилом доме в Крыму.