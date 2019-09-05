Росгвардейцы эвакуировали 16 человек во время пожара в жилом доме в Крыму

Сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь пожарным при спасении жильцов загоревшегося многоэтажного дома в Евпатории, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Информация о возгорании в девятиэтажке по улице 9 Мая была получена росгвардейцами в 1.30 ночи, говорится на сайте ведомства.

Два наряда вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Евгения Демьяненко, сержантов полиции Сергея Лысенко, Михаила Литвиненко и младшего сержанта Сергея Рязанова направились к месту ЧП.

На момент прибытия росгвардейцев сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС уже принимали меры по ликвидации очага возгорания, обнаруженного в технических помещениях здания со второго по пятый этаж.

Выяснилось, что имеется опасность взрыва бытового газа. В связи с этим сотрудники Росгвардии провели эвакуацию 15 человек в безопасное место и оказали помощь 70-летней парализованной женщине, которую на руках вынесли на улицу.

Также ми была обеспечена охрана общественного порядка в районе места ЧП, вплоть до полной ликвидации пожара.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее росгвардейцы спасли тонущего ребенка в Сыктывкаре.