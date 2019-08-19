Росгвардейцы спасли тонущего ребенка в Сыктывкаре

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Коми вытащили из реки Сысолы тонущую девочку.

Старший сержант полиции Роман Зиновьев и сержант полиции Демид Пахомов патрулировали городской пляж, когда услышали крик о помощи. Правоохранители подбежали к реке и увидели подростка, которого уносит течение, сообщается на сайте Росгвардии.

«Сержант полиции Демид Пахомов сразу же прыгнул в воду, подплыл к утопающей, подхватил её и вытащил на берег. Сотрудники вневедомственной охраны передали пострадавшую прибывшей бригаде скорой помощи», – сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев жизнь ребенка была спасена.