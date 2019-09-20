Москалькова и Райкин приветствовали освобождение актера Устинова

Художественный руководитель театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин и уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова приветствовали решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову.

«Это только часть пути, и как начало этого пути – меня это обнадеживает», – передает ТАСС слова Райкина.

Он отметил, что это должно быть доведено до конца. Актера следует признать невиновным, считает Райкин. «Чтобы он был признан невиновным, приступил бы к своей мирной творческой жизни, чего он вполне достоин», – добавил он.

Напомним, Генпрокуратура просила освободить Устинова из СИЗО под подписку о невыезде в том числе в связи с поручительством Райкина.

Москалькова в свою очередь назвала решение Мосгорсуда поистине справедливым. «Хотела бы выделить роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу», – сказала она.

Ранее в пятницу Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня. Журналисты и блогеры, писатели, общественные деятели в социальных сетях активно обсуждают это решение.

Генпрокуратура просила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания. Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит законность приговора Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что не видит политики в деле Устинова. Омбудсмен подчеркивала, что актер содержится в СИЗО необоснованно. Представитель уполномоченного присутствовал на суде.