Прокуратура обжаловала меру пресечения актеру Устинову по ходатайству Кучерены

Прокуратура обжаловала меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на три с половиной года за нападение на росгвардейца, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена сообщил, что «прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову» по его ходатайству, передает ТАСС.

Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Отмечается, что представление внес замгенпрокурора Юрий Пономарев.

Рассмотрение соответствующего ходатайства назначено на 12.00 20 сентября, добавила она.

При этом Устинов в заседании будет участвовать через видеосвязь из изолятора.

В суде сообщили также, что Генпрокуратура попросила изменить Устинову арест на подписку о невыезде.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

В поддержку актера ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

Адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы пересмотра дела Устинова. Он указывал, что важно, чтобы доказательства защиты были правильно оформлены и получены.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак называл приговор актеру Устинову «вопиющей несправедливостью».