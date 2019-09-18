Турчак назвал приговор актеру Устинову «вопиющей несправедливостью»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отреагировал на приговор оппозиционному активисту и актеру Павлу Устинову, который получил три с половиной года колонии за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Турчак написал в Instagram, что «ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость», и это «невозможно игнорировать или промолчать».

«В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – указал Турчак.

Он добавил, что, по его мнению, в момент задержания Устинов «попытался увернуться».

«Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», – считает Турчак.

Он подчеркнул, что «когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством (его) невиновности».

«Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости», – добавил секретарь генерального совета «Единой России».

Запись прикреплена к изображению с цитатой Алексия II, XV Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Ранее журналист, телеведущий Сергей Шаргунов отреагировал в Facebook на приговор Устинову, отметив, что «все это «московское дело» калечит судьбы» и нужно «вытаскивать людей».

К записи он прикрепил копию обращения к генпрокурору Юрию Чайке. В нем Шаргунов призывает Генпрокуратуру «рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».

Ранее российские актеры запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова. Акцию начал лауреат «Кинотавра» актер Александр Паль.

Флешмоб поддержали Анна Чурина, Сергей Безруков, Кристина Асмус, Ольга Медынич, Данила Козловский, Александр Петров, Никита Ефремов, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елена Коренева, Риналь Мухаметов, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, Вениамин Смехов, Алексей Гуськов, Мария Ивакова, Ирина Горбачева.

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил приговор Устинову.

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе объяснил, почему видеозапись не была приобщена к делу Устинова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.