Эксперт оценил приговор активисту Устинову, травмировавшему росгвардейца

«Сопротивление представителям власти идет всегда в ущерб тому, кого задерживают. Правоохранители знают, когда надо применять силу, а когда такой необходимости нет», – сказал газете ВЗГЛЯД российский тяжелоатлет Михаил Кокляев, комментируя приговор оппозиционному активисту Павлу Устинову, который получил три с половиной года колонии за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

«Я не видел, какой прием применил Устинов против тех, кто его задерживал, может быть с другого ракурса, с другой камеры, это более заметно, – сказал многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. – Но я уверен, что росгвардейцы не стали бы лишний раз размахивать дубинками, если бы эта ситуация не была спровоцирована самим этим парнем».

При этом российский спортсмен отметил, что в его жизни был похожий эпизод.

«В 1996 году мы с товарищами собирались на, скажем так, дворовые разборки. Нас было около 150 человек с обеих сторон. И кто-то из добросовестных жителей окрестных домов вызвал милицию. А приехала не милиция, а наряд ОМОНа, – рассказал Михаил Кокляев. – Я был тогда уже мастером спорта России по тяжелой атлетике, крепким парнем, и у меня не было ничего в руках, ни дубинки, ни камня. Помню, один из омоновцев в три шага меня догнал и спеленал. Мы ничего такого противозаконного сделать не успели, но я даже сопротивляться не стал. Кто-то успел убежать, а я 100 килограммов весил, особо бегать не мог. В итоге, нас погрузили в автозаки и доставили в отдел милиции особого назначения».

«При этом ни у кого из нас и мыслей не возникло руками махать. Потому что это власть. Любое сопротивление власти идет всегда в ущерб тому, кого задерживают. Букву закона надо соблюдать. Представители власти сами все знают, сами все понимают и видят, когда надо применять силу, а когда такой необходимости нет», – заключил российский тяжелоатлет.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа.

По версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги и был активным участником несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы 3 августа. Когда сотрудник Росгвардии предпринял попытку задержания активиста, подсудимый оказал сопротивление правоохранителю, вследствие чего причинил ему закрытый вывих плечевого сустава.

Актер вину не признал, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно – у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.