Горгадзе оценил перспективы пересмотра дела актера Устинова

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18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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              Горгадзе оценил перспективы пересмотра дела актера Устинова

                 18 сентября 2019, 14:24
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Олег Исайченко

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              «В этом деле не все очевидно. Там могло быть процессуальное нарушение, которое связало руки судье и при всем желании у суда могло не быть права это видеодоказательство приобщить», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, комментируя приговор активисту Павлу Устинову, получившему три с половиной года за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

              «Здесь вопрос, насколько грамотно было оформлено предоставление доказательства. Судебный процесс строго регламентирован и подчинен нормам Уголовного кодекса. И если то или иное доказательство получено ненадлежащим образом и не отвечает допустимости, то суд не имеет права принимать его во внимание», – объяснил адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе.

              «Разобраться в ситуации в будущем может апелляционный суд, и либо оставить приговор в силе, либо отменить его. Они должны соблюсти все процессуальные процедуры при подаче видео, чтобы его приобщили к делу», – сказал собеседник, рассуждая о перспективах этого дела.

              «Когда следствие представляет доказательство, например, запись разговоров потенциального преступника, и при этом оперативно-розыскное мероприятие оформлено неправильно, не получена санкция суда на прослушку, то это доказательство не принимают даже несмотря на то, что оно содержит важную информацию», – продолжил адвокат.

              Он добавил, что если защита Устинова представила видео, которое содержит доказательства его невиновности, но при этом оно получено незаконным путем или защита не смогла объяснить, как получила его, тогда суд просто не имеет права приобщать видео к делу. 

              Горгадзе отметил, что «сейчас псевдооппозиционные деятели любят кричать о том, что режим сажает всех подряд, кто участвовал в протестных акциях».

              «Это не так, ведь мы еще месяц назад были свидетелями того, что СК прекратил ряд уголовных дел. В частности, против Сергея Апановича, Даниила Кононова, Валерия Костенко и других. СК не нашел доказательства их вины и прекратил дела. Если человек не нарушал закон, его дело не попадает в суд. В деле Устинова очень много вопросов. Кроме того, в материалах дела могут быть еще доказательства обвинения, о которых общественности не рассказали», – заключил Горгадзе.

              Напомним, по версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги и был активным участником несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы 3 августа. Когда сотрудник Росгвардии предпринял попытку задержания активиста, подсудимый оказал сопротивление правоохранителю, вследствие чего причинил ему закрытый вывих плечевого сустава. Он не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно – у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

              При этом защита Устинова предоставила суду видео как доказательство невиновность актера. Однако суд это доказательство к делу не приобщил.

              В поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов. Кроме того, поддержку ему выразили российские актеры, в том числе Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

              Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.


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