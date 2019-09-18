Горгадзе оценил перспективы пересмотра дела актера Устинова

«В этом деле не все очевидно. Там могло быть процессуальное нарушение, которое связало руки судье и при всем желании у суда могло не быть права это видеодоказательство приобщить», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, комментируя приговор активисту Павлу Устинову, получившему три с половиной года за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

«Здесь вопрос, насколько грамотно было оформлено предоставление доказательства. Судебный процесс строго регламентирован и подчинен нормам Уголовного кодекса. И если то или иное доказательство получено ненадлежащим образом и не отвечает допустимости, то суд не имеет права принимать его во внимание», – объяснил адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе.

«Разобраться в ситуации в будущем может апелляционный суд, и либо оставить приговор в силе, либо отменить его. Они должны соблюсти все процессуальные процедуры при подаче видео, чтобы его приобщили к делу», – сказал собеседник, рассуждая о перспективах этого дела.

«Когда следствие представляет доказательство, например, запись разговоров потенциального преступника, и при этом оперативно-розыскное мероприятие оформлено неправильно, не получена санкция суда на прослушку, то это доказательство не принимают даже несмотря на то, что оно содержит важную информацию», – продолжил адвокат.

Он добавил, что если защита Устинова представила видео, которое содержит доказательства его невиновности, но при этом оно получено незаконным путем или защита не смогла объяснить, как получила его, тогда суд просто не имеет права приобщать видео к делу.

Горгадзе отметил, что «сейчас псевдооппозиционные деятели любят кричать о том, что режим сажает всех подряд, кто участвовал в протестных акциях».

«Это не так, ведь мы еще месяц назад были свидетелями того, что СК прекратил ряд уголовных дел. В частности, против Сергея Апановича, Даниила Кононова, Валерия Костенко и других. СК не нашел доказательства их вины и прекратил дела. Если человек не нарушал закон, его дело не попадает в суд. В деле Устинова очень много вопросов. Кроме того, в материалах дела могут быть еще доказательства обвинения, о которых общественности не рассказали», – заключил Горгадзе.

Напомним, по версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги и был активным участником несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы 3 августа. Когда сотрудник Росгвардии предпринял попытку задержания активиста, подсудимый оказал сопротивление правоохранителю, вследствие чего причинил ему закрытый вывих плечевого сустава. Он не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно – у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

При этом защита Устинова предоставила суду видео как доказательство невиновность актера. Однако суд это доказательство к делу не приобщил.

В поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов. Кроме того, поддержку ему выразили российские актеры, в том числе Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.