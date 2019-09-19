Москалькова заявила об отсутствии политической подоплеки в деле Устинова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, которому суд назначил три с половиной года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа.

«Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле», – приводит ее слова РИА «Новости».

Омбудсмен выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Устинова.