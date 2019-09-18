Адвокат Кучерена решил защищать актера Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что намерен защищать актера Павла Устинова, которого осудили на три с половиной года за нападение на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции в Москве.

«Я получил письмо народного артиста России Константина Райкина и руководителя театральной школы с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие. Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе», – пояснил Кучерена, передает ТАСС.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

Ранее адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы пересмотра дела Устинова. Он указал, что важно, чтобы доказательства защиты были правильно оформлены и получены.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал приговор актеру Устинову «вопиющей несправедливостью».