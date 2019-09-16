Участнику акции 3 сентября в Москве вынесен приговор за нападение на бойца ОМОН

Тверской суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы.

«Признать виновным Устинова Павла в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Дело рассматривалось за два заседания. На суде были допрошены свидетели, а также просмотрены видеозаписи с места событий.

Прокурор просил приговорить Устинова к шести годам заключения, передает ТАСС.

Подсудимый не признал вину. Он утверждает, что вреда бойцу ОМОН не причинял, а на акции оказался случайно.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Ранее адвокат Сергей Поляков, комментируя дело в отношении Устинова, подчеркивал, что «при задержании бить полицию не надо, и вообще ни в каких случаях этого не надо». Адвокат напомнил, что за это в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД писала о наказании участников протестов.