Эксперт напомнил о недопустимости сопротивления полиции

Приговор по уголовному делу в отношении активиста Павла Устинова, обвиняемого в причинении вреда здоровью сотруднику Росгвардии, может быть смягчен или вовсе быть оправдательным, если так посчитает суд, заявил адвокат Сергей Поляков.

«При задержании бить полицию не надо. И вообще ни в каких случаях этого не надо. За это в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, это ведь уже все знают», – приводит его слова РАПСИ.

«Что касается самого приговора, то предрешать решение суда дело неблагодарное, он выносит приговор на основании внутреннего убеждения: просьба прокуратуры не является определяющей, и в конце концов приговор может быть и оправдательным. Так что предрешать наказание несколько неправильно, судом на данный момент не установлена его (Устинова – прим. ВЗГЛЯД) вина. А если суд установит его вину, то, конечно, последует предусмотренная законом ответственность в рамках санкции. Потому что так (причинять вред сотруднику полиции) делать не надо», – сказал Поляков.

Тверской суд в пятницу перенес оглашение приговора на 16 сентября в отношении активиста, обвиняемого в причинении вреда здоровью сотруднику Росгвардии при задержании во время несогласованной акции в центре столицы 3 августа. Во время прений прокуратура запросила для него наказание в виде шесть лет колонии.

Активисту вменяется ч. 2 ст. 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни). Вину он не признает.

По версии следствия, Устинов выкрикивал лозунги и был активным участником несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы 3 августа. Когда сотрудник Росгвардии предпринял попытку задержания активиста, подсудимый оказал сопротивление правоохранителю, вследствие чего причинил ему закрытый вывих плечевого сустава.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Протестующие требовали зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму абсолютно всех кандидатов. Однако работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

Как напомнил юрист Илья Ремесло, сами оппозиционеры ранее утверждали, что даже одна «мертвая душа» в подписном листе говорит о рисовке подписей.