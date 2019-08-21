Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Москве

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что провела предметную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, обсудив в том числе жалобы и обращения к ЦИК кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.

В среду на заседании ЦИК Памфилова напомнила, что недавно встречалась с кандидатами компартии на выборы в Мосгордуму, на которой «был высказан ряд претензий, жалоб на действия окружных комиссий, Мосгоризбиркома, исполнительной власти», передает ТАСС.

После этого, проинформировала председатель ЦИК, у нее состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Предметно обсудили (ситуацию), Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль», – сообщила Памфилова.

Она отметила, что ситуация с анализом поступивших жалоб и предложений также находится под контролем ЦИК.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ 7 августа встретились с избирателями у здания ЦИК. Коммунисты подтвердили свои требования, зафиксированные в партийном «Заявлении 45». Среди них – отставка главы Мосгоризбиркома, новый подсчет подписей кандидатов, прекращение «политических репрессий», а также изменение избирательного законодательства. Впоследствии коммунисты встретились с главой ЦИК и высказали ей свою позицию.

Напомним, Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы на отказ в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. У так называемых независимых кандидатов находили многочисленные «мертвые души» в подписных листах, в связи с чем и выносилось решение об отказе. В ЦИК подчеркивали, что некоторые кандидаты использовали избирательную кампанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе.

Член Общественной палаты Максим Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что на массовых мероприятиях, которые проходили в Москве, очень мало людей как-либо упоминали Навального, Соболь. «Оказалось, все, что они организовывали изо всех сил, не принесло им политических дивидендов», – сказал он, объясняя отсутствие широкой поддержки акций среди москвичей.

Между тем, реальная численность участников митинга в разы ниже, чем настаивают организаторы. Так, при подсчете участников акции 10 августа по принятому в США «методу Джейкобса» выясняется, что согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму посетили не более 28 тыс. человек, без учета сотрудников правоохранительных органов – не более 25 тысяч.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.