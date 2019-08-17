Политолог: Навальный больше не контролирует массовые акции в Москве

«На массовых мероприятиях, которые проходили в Москве, очень мало людей как-либо упоминали Навального, Соболь. Оказалось, все, что они организовывали изо всех сил, не принесло им политических дивидендов», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Так он объяснил, почему субботние протестные акции прошли спокойно и с малым количеством участников.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев считает, что результаты субботних акций для блогера Алексея Навального, который «мнит себя лидером российской оппозиции, что абсолютно не соответствует истине, так как в России есть много разных оппозиционных групп, это очень серьезный удар по его самомнению».

Ярким тому примером, считает Григорьев, стала согласованная протестная акция, которая прошла неделю назад на проспекте Академика Сахарова и собрала, по данным ГУ МВД, около 20 тыс. человек. В течение двух с половиной часов никто из участников не вспоминал о Навальном.

«Оказалось, что большинство людей, которые приходят на эти мероприятия, плохо понимают, кто такой Навальный. Они не знают незарегистрированных выдвиженцев. Более того, они не собирались голосовать за них, то есть их права не были нарушены. Поэтому то, что происходит, явно означает, что Навальный не контролирует процесс», – пояснил эксперт.

Что касается субботних акций на Старом Арбате, то они оказались немногочисленными и прошли без задержаний. Пикеты проходили с участием 10-20 человек и в общей сложности не набрали даже ста человек. «Очень велика роль полиции. Она ведет себя максимально предупредительно в тех случаях, когда происходят незаконные акции», – пояснил собеседник.

Григорьев не удивился тому, что сам Навальный перестал высказываться в адрес тех, кто был задержан и оказался под арестом, а призвал голосовать на предстоящих в сентябре выборах за оппозиционных кандидатов.

«Практически ни одна из инициатив Навального не удалась. Такие же призывы были на прошлых и позапрошлых парламентских выборах. Оказалось, что эта группа людей, в том числе и Навальный, не контролирует ситуацию и не может обеспечить какого-либо результата, который показал бы его влияние. На самом деле то небольшое количество людей, которые так или иначе верят россказням Навального, просто не придет на выборы и никакого влияния на ситуацию ни он, ни эти люди иметь не будут», – уверен Григорьев.

По его словам, единственный шанс для Навального, Любови Соболь и других их сторонников использовать протест – перевести ситуацию в экстремальные форматы. «Именно поэтому сотрудники штаба Соболь и других незарегистрированных кандидатов – группы с большим количеством мертвых душ в подписных листах – пытались обострить ситуацию и перевести ее в незаконный формат. Я лично видел нападения на полицию. Происходили разнообразные провокации. Но поскольку полиция действовала максимально четко, это не удалось», – считает Григорьев.

Он особо отметил, что субботний протестный митинг на проспекте Академика Сахарова с участием КПРФ был «намного более четко выдержанный в плане отсутствия нарушений закона».

«Митинг показал, что мероприятия, где высказываются собственные мнения, совершенно необязательно связаны с группой независимых кандидатов-неудачников, с Навальным и другими товарищами. Оказалось, что людей, которые так или иначе считают себя зарегистрированными, гораздо больше, чем та группа, которую продвигает Навальный и компания», – подытожил Максим Григорьев.

Как передает РАПСИ, субботнее согласованное массовое мероприятие в Москве прошло спокойно и без задержаний. Митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова завершился концертом. По информации ГУ МВД, акция собрала порядка 4 тысяч человек.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ.