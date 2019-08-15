В ЦИК заявили об использовании избирательной компании в Мосгордуму для создания проблемы в обществе

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что «некоторые» применили избирательную компанию в Мосгордуму для создания проблемы в обществе.

«В этом году некоторые использовали возможность участия в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи», – сказал он на пресс-конференции, посвященной завершению регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает РИА «Новости».

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 – более 14 тыс. несуществующих избирателей.