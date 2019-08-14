ЦИК назвал главную причину отказа в регистрации кандидатам в МГД

Наличие недостоверных подписей является главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Булаев указал, что существуют «три основных причины, по которым было отказано: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения», передает РИА «Новости».

«Отсутствие недостоверных подписей – практически это главная позиция у всех кандидатов», – подчеркнул он.

По его словам, в ЦИК проводилась повторная проверка выводов, которые были сделаны в Мосгоризбиркоме при рассмотрении жалоб кандидатов.

Булаев добавил, что начальная конкуренция на выборах в МГД составляла более 10 человек на место в каждом округе, в данный момент девять партий борются за мандаты, каждый четвертый - самовыдвиженец.

«На наш взгляд, это представительство вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России», – сказал он.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. ЦИК также ранее отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявляла, что избирательная кампания 2019 года в целом идет лучше, чем в прошлые годы.