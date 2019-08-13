Памфилова охарактеризовала избирательную кампанию 2019 года

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года в целом идет лучше, чем в прошлые годы.

В интервью каналу «Расстрига» на YouTube, который ведет вдова журналиста Сергея Доренко – Юлия, Памфилова напомнила, что кампания идет во многих регионах, по ее итогам будут избираться высшие должностные лица 16 субъектов России.

«Идет кампания во многих регионах и идет гораздо лучше, чем в прошлые времена», – заявила Памфилова, предположив, что это стало в том числе результатом работы ЦИК, передает ТАСС.

Говоря о выборах в Мосгордуму, председатель Центризбиркома заявила, что для нее стала «громом среди ясного неба» ситуация с недопуском ряда кандидатов до выборов и появление требований зарегистрировать их. Однако, подчеркнула Памфилова, «реагировать надо с умом и на объективные требования». «Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса закрыла какие-то реальные потребности общества. Надо разделять, где шум и где реальные проблемы», – указала она.

В единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. ЦИК также ранее отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации.

Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.