ЦИК отказал Соболь в удовлетворении жалобы

На заседании в среду Центризбирком России отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, которая пыталась оспорить решение Мосгоризбиркома об отказе в ее регистрации.

«ЦИК постановляет жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 43 оставить без удовлетворения», – передает постановление комиссии ТАСС.

Во вторник рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб также рекомендовала оставить без удовлетворения ее жалобу. По итогам перепроверки подписей избирателей Соболь было дополнительно зачтено всего восемь подписей, но ей все равно недостает еще более 230 подписей избирателей. Также у нее неверно заполнены документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом.

Накануне Соболь и ее помощник устроили скандал из-за решения по ее жалобе.

Напомним, в подписных списках Любови Соболь нашли многочисленные «мертвые души» – подписи несуществующих и уже ушедших из жизни людей.