Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Оппозиционный политик Любовь Соболь и ее помощник Александр Помазуев устроили скандал на заседании в ЦИКе. Не выдержав оскорблений, глава ЦИКа Элла Памфилова не смогла сдержать слез.

Во вторник в Центризбиркоме проходило открытое заседание рабочей группы, на котором предварительно рассматривались жалобы не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов.

Как сообщает присутствовавший там репортер газеты ВЗГЛЯД, оппозиционный политик Любовь Соболь на заседании вела себя крайне некорректно. При этом создавалось впечатление, что она повторяла заранее выученную речь.

«Так какого же черта вы не допускаете меня до выборов? – кричала Соболь. – Покажите мне, я хочу увидеть, что с вами все правильно».

В итоге глава ЦИК была вынуждена призвать Соболь к сдержанности и порядку: «Позиционируете себя демократами, а сами плюете на все демократические и избирательные нормы».

Но это не остановило коллег Соболь. Ее юридический представитель Александр Помазуев довел главу ЦИКа до слез. «Вы знаете это все прекрасно, поэтому краснеете и плачете», – кричал Помазуев. В ответ Памфилова призналась: «Мои слезы редко кто видит».

В итоге Соболь пригрозили, что ее выведут из зала. После того, как рабочая группа ЦИКа рекомендовала все же отказать Соболь в регистрации, та прокричала: «Позор Вам, Элла Александровна». В ответ Памфилова призналась, что «позор от вас, как медаль на грудь».

Окончательное решение по жалобам кандидатов ЦИК примет в среду.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Так в подписных листах Любови Соболь оказалась подпись секретаря территориальной избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой. Женщина скончалась еще 16 мая, а сбор подписей стартовал лишь в июне, что свидетельствует о подделке. В числе подписавшихся за Соболь оказались Елизавета Роговина и Анатолий Ткаченко, которые также уже ушли из жизни к моменту сбора подписей.