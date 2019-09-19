Соловьев показал новое видео задержания Устинова

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Павла Устинова на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.

«Видео задержания П. Устинова с другого ракурса. Выводы делайте сами. К защите Устинова подключился адвокат А. Кучерена. Как и обещал, готов оплатить его услуги», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, которая прошла 3 августа. По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Актер вину не признал.

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил приговор Устинову, предположив, что «росгвардейцы не стали бы лишний раз размахивать дубинками, если бы эта ситуация не была спровоцирована» самим задержанным.

В поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе объяснил, почему видеозапись не была приобщена к делу Устинова, а также оценил перспективы этого дела.

В Кремле заявили, что знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, и призвали дождаться результатов апелляции, подчеркнув, что юридически администрация президента не является адресатом пикетов в поддержку актера.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.