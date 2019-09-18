Кремль прокомментировал дело актера Устинова

В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, но нужно дождаться результатов апелляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что юридически администрация президента не является адресатом пикетов в поддержку Устинова, так как ни президент, ни его администрация не могут влиять на суд, передает РИА «Новости».

«Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом. Не считаю это возможным», – сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле не фиксируют снижения доверия к судебной системе.

Песков отметил, что Кремль также принимает к сведению общественный резонанс, который вызван делом Павла Устинова, передает ТАСС.

«Мы принимаем к сведению позицию, которую заняли некоторые люди. Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции», – подчеркнул Песков.

По его словам, совсем не важно, видели ли в Кремле видео с задержанием Устинова.

«Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место – это то, что была апелляция», – добавил Песков.

На вопрос о том, какова его позиция по вопросу доверия россиян к Росгвардии в связи с данным делом, Песков ответил: «Такая же».

Ранее адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил перспективы пересмотра дела Устинова. Он указал, что важно, чтобы доказательства защиты были правильно оформлены и получены.

По версии следствия, Устинов выкрикивал лозунги и был активным участником несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы 3 августа. Когда сотрудник Росгвардии попытался его задержать, как считает следствие, он оказал сопротивление правоохранителю и причинил ему закрытый вывих плечевого сустава. Устинов не признал вину, заявив, что на акции оказался случайно, а вреда бойцу ОМОНа не причинял.

Защита Устинова на суде предоставила видео, которое доказывает невиновность актера, однако оно к делу не было приобщено.

В поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил приговор Устинову, предположив, что «росгвардейцы не стали бы лишний раз размахивать дубинками, если бы эта ситуация не была спровоцирована» самим задержанным.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.