Москалькова назвала содержание Устинова в СИЗО необоснованным

Актер Павел Устинов, осужденный на три с половиной года колонии за нападение на сотрудника ОМОН на незаконной акции в Москве 3 августа, содержится под стражей необоснованно, считает уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно», – приводит ее слова ТАСС.

На просьбу прокомментировать мнение главы Росгвардии Виктора Золотова, считающего, что Устинов должен был быть осужден на год условно, она ответила, что не согласна с этим. «Каждый имеет право на свое мнение по поводу любого юридического дела. Но у меня другое мнение», – сказала Москалькова.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания. Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит законность приговора Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.