Глава Росгвардии сказал, как следовало наказать Устинова и Синицу

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок в три с половиной года, который пока назначен актеру Павлу Устинову, следовало бы добавить к сроку наказания блогеру Владиславу Синице, призывавшему к расправе над детьми правоохранителей и осужденному на пять лет колонии.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти три с половиной года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», – приводит его слова ТАСС.

Золотов напомнил, что Синице дали пять лет, отметив, что этот срок, по его мнению, следовало бы увеличить за призыв убивать детей. Он пояснил, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» – добавил глава Росгвардии.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Устинова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.