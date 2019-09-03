Взгляд
3 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
Разделы

Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
Перейти а раздел…

Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
Перейти а раздел…

Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

    Как пиарщики меняют общественное мнение

    Ученые расстроили ЛГБТ – «гей-гена» нет

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Участнику беспорядков 27 июля в Москве Беглецу вынесли приговор
              Вынесен первый приговор участнику беспорядков 27 июля в МосквеНа Украине отменили депутатскую неприкосновенностьСоловьев оценил приговор угрожавшему детям правоохранителей блогеруУмерла впавшая в кому в Турции россиянка
              C пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвиненияНа Украине признали блокаду Крыма дорогостоящей ошибкойВ Израиле раскритиковали Польшу за переписывание истории Второй мировойВо Франции заявили о возвращении Макрона к реализму в отношениях с Россией
              В Совфеде назвали слова Бориса Джонсона о Второй мировой «циничным враньем»В Общественной палате призвали чиновников не приравнивать себя к госсимволамСтало известно о состоянии РозенбаумаНазван самый распространенный размер груди россиянок

              «дожать ситуацию»


              Мутко поинтересовался у иркутского омбудсмена, «какой вы на хрен уполномоченный?»

              поток оружия


              Белоруссия закрыла границу с Украиной

              народная артистка


              Умерла Зинаида Славина

              Видео

              рост рождаемости


              Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              пересмотр истории


              Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

              на поклон к грекам


              Константинополь искушает русских православных во Франции

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

              Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские суды   3 сентября 2019, 14:28
              Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
              Текст: Дарья Рыночнова
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.

              Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за пост, расцененный экспертами как призыв к насилию над детьми правоохранителей. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии. Угрозы были недвусмысленными. Укрывшись под псевдонимом и фотографией милого котика, Синица грозил: некие люди посмотрят на семейные фото сотрудников правоохранительных органов, изучат их привязку на местности, после чего ребенок защитника правопорядка однажды не придет из школы. А вместо ребенка по почте придет компакт-диск со снафф-видео, писал «Стеклов».

              Поясним: «снафф-видео» – это видео, на котором запечатлено настоящее убийство. По словам адвоката Дениса Тихонова, Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде, а далее в Европейском суде по правам человека, где блогер, видимо, рассчитывает на снисхождение.

              Семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что силовики могут превышать свои полномочия – и если человек не понимает, что семьи нужно всегда оставлять в покое, он должен нести ответственность. Таково мнение члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе.

              «Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», – цитирует слова Сванидзе Интерфакс. Член СПЧ подчеркнул, что у него нет принципиальных возражений в связи с приговором блогеру.

              Поступок Синицы мог бы привести к трагическим последствиям, констатирует политолог Павел Данилин. «Счастье блогера, что никто не пострадал, иначе уголовная ответственность была бы более суровой, вплоть до ответственности по статье «Терроризм», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД. В этом случае тот, кто призывал к расправе, был бы привлечен как соучастник и мог быть наказан вплоть до пожизненного заключения, добавил эксперт. «Крайне важно, что оно было вынесено столь оперативно, эффективность судебной системы не вызывает сомнения. Этот человек получил по максимуму», – констатировал собеседник.

              «Конечно, это будет очень хорошим уроком для невоздержанных моральных уродов, которые считают, что руки у них для того, чтобы писать глупости и гадости и призывать к совершению преступлений», – подчеркнул Данилин. Так называемая несистемная оппозиция, среди представителей которой много тех, кто не сдержан на слова, должна сделать вывод, добавил Данилин.

              «Закон суров, но это закон, – комментируя финал дела Синицы, подчеркнул телеведущий Владимир Соловьев. – Этот приговор объясняет, что всем пора «выйти из сумрака».

              Люди, которые призывают к расправе над детьми сотрудников органов правопорядка, они на что рассчитывают? Что это все хихи-хаха?»

              «Во всех странах мира есть четкое понимание того, что нахождение в интернете не делает человека неуязвимым перед законодательством. Поэтому извольте понимать последствия ваших деяний и призывов», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

              И это не последний приговор, прогнозирует Соловьев. «Это означает, что тем, кто занимается деанонимизацией в Сети (раскрытием личных данных – прим. ВЗГЛЯД), и тем, кто призывает к расправе, необходимо сейчас включить голову и почистить свои соцсети и комментарии. Приговор Синице, как минимум, заставит остальных подумать над своими призывами», – отметил собеседник.

              Приговор «блогеру Стеклову» поможет отрезвить многие головы тем, кто считает анонимность в интернете индульгенцией за свои слова и поступки, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД адвокат, член Общественной палаты России Шота Горгадзе. «Сегодня любое преступление – не важно, в Сети оно совершено или в реальной жизни – должно быть предметом судебного разбирательства», – подчеркнул юрист. Это необходимо, потому что очень большое количество преступлений совершается с помощью высоких технологий.

              «Призыв к расправе над детьми правоохранителей, как и любые призывы к убийству детей, да и взрослых тоже, является очень серьезным преступлением. И вне зависимости от того, был призыв осуществлен в реальности или нет, нарушение УК имело место быть. Наказание заслуженное», – добавил Горгадзе.

              Он выразил надежду, что впредь такие преступления не будут совершаться. «Мы часто видим, как блогер Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» призывает подростков на различные акции, используя их неокрепший ум. Пусть этот взрослый человек, понесший наказание, будет примером для подростков, которые поддаются романтике протеста и думают, что можно безнаказанно нарушать закон и призывать к убийству тех, кто иначе мыслит», – заключил адвокат.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............