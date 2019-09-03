Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за пост, расцененный экспертами как призыв к насилию над детьми правоохранителей. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии. Угрозы были недвусмысленными. Укрывшись под псевдонимом и фотографией милого котика, Синица грозил: некие люди посмотрят на семейные фото сотрудников правоохранительных органов, изучат их привязку на местности, после чего ребенок защитника правопорядка однажды не придет из школы. А вместо ребенка по почте придет компакт-диск со снафф-видео, писал «Стеклов».

Поясним: «снафф-видео» – это видео, на котором запечатлено настоящее убийство. По словам адвоката Дениса Тихонова, Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде, а далее в Европейском суде по правам человека, где блогер, видимо, рассчитывает на снисхождение.

Семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что силовики могут превышать свои полномочия – и если человек не понимает, что семьи нужно всегда оставлять в покое, он должен нести ответственность. Таково мнение члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе.

«Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», – цитирует слова Сванидзе Интерфакс. Член СПЧ подчеркнул, что у него нет принципиальных возражений в связи с приговором блогеру.

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Поступок Синицы мог бы привести к трагическим последствиям, констатирует политолог Павел Данилин. «Счастье блогера, что никто не пострадал, иначе уголовная ответственность была бы более суровой, вплоть до ответственности по статье «Терроризм», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД. В этом случае тот, кто призывал к расправе, был бы привлечен как соучастник и мог быть наказан вплоть до пожизненного заключения, добавил эксперт. «Крайне важно, что оно было вынесено столь оперативно, эффективность судебной системы не вызывает сомнения. Этот человек получил по максимуму», – констатировал собеседник.

«Конечно, это будет очень хорошим уроком для невоздержанных моральных уродов, которые считают, что руки у них для того, чтобы писать глупости и гадости и призывать к совершению преступлений», – подчеркнул Данилин. Так называемая несистемная оппозиция, среди представителей которой много тех, кто не сдержан на слова, должна сделать вывод, добавил Данилин.

«Закон суров, но это закон, – комментируя финал дела Синицы, подчеркнул телеведущий Владимир Соловьев. – Этот приговор объясняет, что всем пора «выйти из сумрака».

Люди, которые призывают к расправе над детьми сотрудников органов правопорядка, они на что рассчитывают? Что это все хихи-хаха?»

«Во всех странах мира есть четкое понимание того, что нахождение в интернете не делает человека неуязвимым перед законодательством. Поэтому извольте понимать последствия ваших деяний и призывов», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

И это не последний приговор, прогнозирует Соловьев. «Это означает, что тем, кто занимается деанонимизацией в Сети (раскрытием личных данных – прим. ВЗГЛЯД), и тем, кто призывает к расправе, необходимо сейчас включить голову и почистить свои соцсети и комментарии. Приговор Синице, как минимум, заставит остальных подумать над своими призывами», – отметил собеседник.

Приговор «блогеру Стеклову» поможет отрезвить многие головы тем, кто считает анонимность в интернете индульгенцией за свои слова и поступки, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД адвокат, член Общественной палаты России Шота Горгадзе. «Сегодня любое преступление – не важно, в Сети оно совершено или в реальной жизни – должно быть предметом судебного разбирательства», – подчеркнул юрист. Это необходимо, потому что очень большое количество преступлений совершается с помощью высоких технологий.

«Призыв к расправе над детьми правоохранителей, как и любые призывы к убийству детей, да и взрослых тоже, является очень серьезным преступлением. И вне зависимости от того, был призыв осуществлен в реальности или нет, нарушение УК имело место быть. Наказание заслуженное», – добавил Горгадзе.

Он выразил надежду, что впредь такие преступления не будут совершаться. «Мы часто видим, как блогер Навальный и его «Фонд борьбы с коррупцией» призывает подростков на различные акции, используя их неокрепший ум. Пусть этот взрослый человек, понесший наказание, будет примером для подростков, которые поддаются романтике протеста и думают, что можно безнаказанно нарушать закон и призывать к убийству тех, кто иначе мыслит», – заключил адвокат.