Соловьев оценил приговор угрожавшему детям правоохранителей блогеру

«Закон суров, но он закон. Этот приговор объясняет, что всем пора «выйти из сумрака», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя приговор блогеру Владиславу Синице за призыв к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Люди, которые призывают к расправе над детьми правоохранителей, они на что рассчитывают? Что это все хихи-хаха? Во всех странах мира есть четкое понимание. Нахождение в интернете не делает человека неуязвимым перед законодательством. Поэтому извольте понимать последствия ваших деяний и призывов», – сказал Соловьев.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«И это не последний приговор, – заключил Соловьев. – Это означает, что занимающимся деанонимизацией в Сети и призывающим к расправе, необходимо сейчас включить голову и почистить свои соцсети и комментарии. Приговор Синице, как минимум, заставит остальных подумать над своими призывами».