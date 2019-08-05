Блогер Синица признался в публикации призыва к расправе над детьми силовиков

Блогер Владислав Синица признался, что размещал в соцсетях под ником «Макс Стеклов» угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии, об этом сообщил следователь на заседании Пресненского суда.

«Синица признает факт того, что он разместил данную запись, но виновным в экстремизме себя не считает», – пояснил следователь, передает ТАСС.

Блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Блогер задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Синицы под стражу.