Угрожавший детям правоохранителей блогер получил пять лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласила решение судья, передает ТАСС.

По словам адвоката Дениса Тихонова, Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека.

«Мною получено от подзащитного поручение на апелляционное обжалование в Московском городском суде и на подачу жалобы в Европейский суд по правам человека», – сказал защитник.

Ранее во вторник суд признал Синицу виновным в экстремизме. Прокурор запросил для блогера максимально строгие по соответствующей статье УК РФ шесть лет колонии.

Синица 5 августа был заключен под стражу по обвинению в экстремизме. В суде он признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Суд согласился с прокуратурой, что написанный Синицей текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам Синица себя виновным не признал.