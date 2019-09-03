Угрожавший детям правоохранителей блогер признан виновным в экстремизме

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Синица совершил действия, направленные на возбуждения ненависти и вражды», – объявила судья Елена Абрамова, передает РИА «Новости».

Оглашение приговора продолжается, наказание судья назовет в конце.

Прокурор ранее запросил для блогера максимально строгие по соответствующей статье УК РФ шесть лет колонии.

Синица 5 августа был заключен под стражу по обвинению в экстремизме. В суде он признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Суд согласился с прокуратурой, что написанный Синицей текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам Синица себя виновным не признал.