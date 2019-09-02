Прокурор попросила дать шесть лет колонии угрожавшему детям полицейских блогеру

Гособвинение во время прений сторон попросило Пресненский суд назначить блогеру Владиславу Синице 6 лет колонии.

«Несмотря на то, что подсудимый Синица виновным себя не признает, его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме. Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказала прокурор суду, передает ТАСС.

Синица 5 августа был заключен под стражу по обвинению в экстремизме. В суде он признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.